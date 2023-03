Mourinho e il quarto uomo: l'Aia spiega la situazione degli audio (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA - "Non esiste l'audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese - Roma di ieri". Lo spiegano all'ANSA fonti dell'Aia, che aggiungono : "Il quarto uomo, solitamente, non viene ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA - "Non esiste l'delnel dialogo condurante Cremonese - Roma di ieri". Lono all'ANSA fonti dell'Aia, che aggiungono : "Il, solitamente, non viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - marifcinter : #Mourinho: 'Sono emotivo ma non pazzo. Per reagire così, qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa… - MCriscitiello : E anche oggi Mourinho parla del quarto uomo per non rispondere alle domande sul non gioco della Roma. La Cremonese… - v_m_a_x_i_m_o : RT @red___1312: Dal labiale a bordo campo mè parso de capì che quella guardia del quarto uomo abbia detto “merda” a Mourinho, se vede chiar… - ontherailaway : RT @sportface2016: +++Fonti #Aia all'Ansa: 'Non esiste l'audio del dialogo del quarto uomo #Serra con #Mourinho. Viene registrato solo se i… -