Mourinho, due turni di stop per «espressioni gravemente offensive al quarto uomo» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari presi in seguito all’ultima giornata di campionato. Due i turni di stop decisi per l’allenatore della Roma, José Mourinho, oltre ad una multa di 10mila. La motivazione del Giudice Sportivo: “per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione. Per avere inoltre, al termine della gara, entrando seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale, rivolto al quarto ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive”. Mourinho salterà le partite della Roma contro Juventus e Cremonese. Oggi la Procura Figc ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto ieri. Sia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari presi in seguito all’ultima giornata di campionato. Due ididecisi per l’allenatore della Roma, José, oltre ad una multa di 10mila. La motivazione del Giudice Sportivo: “per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione. Per avere inoltre, al termine della gara, entrando seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale, rivolto alufficialeed illazioni”.salterà le partite della Roma contro Juventus e Cremonese. Oggi la Procura Figc ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto ieri. Sia ...

