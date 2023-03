Mourinho, arriva la stangata dal Giudice Sportivo: due turni di squalifica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate di squalifica per Josè Mourinho dopo l’espulsione rimediata nella partita di ieri, persa dalla Roma con la Cremonese per 2-1. È questo il verdetto emesso pochi minuti fa dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che obbligherà lo Special One a saltare le partite con Juventus e Sassuolo. Dal comunicato, infatti, si legge che la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate diper Josèdopo l’espulsione rimediata nella partita di ieri, persa dalla Roma con la Cremonese per 2-1. È questo il verdetto emesso pochi minuti fa dalGerardo Mastrandrea, che obbligherà lo Special One a saltare le partite con Juventus e Sassuolo. Dal comunicato, infatti, si legge che la ... TAG24.

