Mostro di Firenze, si riapre il caso: nuove prove agghiaccianti, coinvolto anche un bambino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il caso del Mostro di Firenze ha sconvolto l'Italia degli anni '70 e '80. Oggi, a distanza di vent'anni dalla condanna dei responsabili, nuove e agghiaccianti prove sono venute a galla. Soprannominato inizialmente il "maniaco delle coppiette", il Mostro di Firenze ha sconvolto l'Italia degli anni '70 e '80 affermandosi come il primo serial killer della storia del Paese. Tra il 1968 ed il 1985 una scia di sangue ha terrorizzato la provincia di Firenze. Secondo la giustizia italiana che ha emesso le condanne otto coppie hanno perso la vita per mano di Pietro Pacciani, conosciuto anche con il soprannome "il Vampa" per via del suo temperamento poco mite, e dei suoi "compagni di merende" Mario Vanni e Giancarlo Lotti.

