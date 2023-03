Morto per meningite a 17 anni, la famiglia dona gli organi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Solo i giovani nati dal 2015 in poi hanno avuto gratuitamente la vaccinazione per il ceppo B. L’Usl Pedemontana ha messo in campo la profilassi per 300 persone. Matteo Bassetti: «Il vaccino avrebbe evitato la forma letale» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Solo i giovani nati dal 2015 in poi hanno avuto gratuitamente la vaccinazione per il ceppo B. L’Usl Pedemontana ha messo in campo la profilassi per 300 persone. Matteo Bassetti: «Il vaccino avrebbe evitato la forma letale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi I servizi italiani: «Le navi Ong un vantaggio per gli scafisti» ??? Gay, migranti e bella ciao: c… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - MarianoGiustino : Lui è #Ebrahim_Rigi,cittadino beluci,arrestato per le proteste di #Zahedan,rilasciato su cauzione a dicembre2022 e… - LiberataItalia : RT @ftt_radio: ??? RadioFTT, per @CesareSacchetti Anche prendendo per buoni questi numeri, e già facciamo un enorme sforzo di immaginazion… - infoitsalute : Morto per meningite a 17 anni, la famiglia dona gli organi -