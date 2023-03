Morto Just Fontaine, eroe dei Mondiali del ’58. La leggenda del calcio francese aveva 89 anni (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ Morto all’età di 89 anni Just Fontaine, leggenda del calcio internazionale. Il centravanti è noto per i 13 gol segnati ai Mondiali in Svezia del 1958. Grazie alla sua prestazione di quell’anno, Fontaine è il calciatore che detiene il record di marcature in una singola edizione dei Mondiali. Inoltre, Fontaine è al quarto posto fra i migliori marcatori nella storia dei Mondiali e ha lo stesso numero di gol segnati da Lionel Messi. Nato a Casablanca nel 1933, iniziò a giocare in Marocco nel 1950, nell’USM Casablanca, dove rimase fino al 1953. Quell’anno fu chiamato a giocare in Francia, a Nizza, con la quale ha siglato 44 gol in tre stagioni prima di essere acquistato nel 1956 dallo Stade de Reims. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’all’età di 89delinternazionale. Il centravanti è noto per i 13 gol segnati aiin Svezia del 1958. Grazie alla sua prestazione di quell’anno,è il calciatore che detiene il record di marcature in una singola edizione dei. Inoltre,è al quarto posto fra i migliori marcatori nella storia deie ha lo stesso numero di gol segnati da Lionel Messi. Nato a Casablanca nel 1933, iniziò a giocare in Marocco nel 1950, nell’USM Casablanca, dove rimase fino al 1953. Quell’anno fu chiamato a giocare in Francia, a Nizza, con la quale ha siglato 44 gol in tre stagioni prima di essere acquistato nel 1956 dallo Stade de Reims. ...

