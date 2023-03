Morto di meningite a 17 anni, cinque persone riceveranno gli organi di Tommaso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Morto di meningite a soli 17 anni, Tommaso Fabris dona gli organi a cinque persone. Il giovane spirato ieri, 28 febbraio, dopo il ricovero per meningite di tipo B all'ospedale San Bassiano di Bassano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023)dia soli 17Fabris dona gli. Il giovane spirato ieri, 28 febbraio, dopo il ricovero perdi tipo B all'ospedale San Bassiano di Bassano ...

