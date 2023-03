Morte Kobe Bryant, la vedova risarcita dopo le foto ai resti del cestista (Di mercoledì 1 marzo 2023) risarcita per la cifra da 28,85 milioni di dollari Si chiude un’altra dolorosa pagina di vita per Vanessa Bryant. La vedova dell’ex cestista Kobe Bryant, morto insieme alla figlia e altre 7 persone il 26 gennaio del 2020, ha ricevuto un risarcimento. L’accordo è stato raggiunto per la cifra di 28,85 milioni di dollari (27 milioni di euro) con la contea di Los Angeles. Il motivo? Subito dopo l’incidente alcune forze dell’ordine e alcuni vigili del fuoco, accorsi per i soccorsi scattarono delle foto del cadavere. Vaness Bryant non aveva fatto passare la cosa in secondo piano. Aveva sporto denuncia al dipartimento dello sceriffo e a quello dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Si conclude così la causa che include un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)per la cifra da 28,85 milioni di dollari Si chiude un’altra dolorosa pagina di vita per Vanessa. Ladell’ex, morto insieme alla figlia e altre 7 persone il 26 gennaio del 2020, ha ricevuto un risarcimento. L’accordo è stato raggiunto per la cifra di 28,85 milioni di dollari (27 milioni di euro) con la contea di Los Angeles. Il motivo? Subitol’incidente alcune forze dell’ordine e alcuni vigili del fuoco, accorsi per i soccorsi scattarono delledel cadavere. Vanessnon aveva fatto passare la cosa in secondo piano. Aveva sporto denuncia al dipartimento dello sceriffo e a quello dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Si conclude così la causa che include un ...

