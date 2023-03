Morte Kobe Bryant | foto shock incidente | alla famiglia 30 milioni di dollari dai poliziotti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tre anni e due mesi, ladiha avuto giustizia. Nel gennaio del 2020 avvenne il tragicoin aereo che portòdi una delle più grandi star della NBA, di una delle sue figlie e di altre sette persone. Poca chiarezza era stata fatta per delle possibiliche ritraevano il tragico, circolate fra alcunie pompieri della contea immediatamente dopo il tragico ritrovamento. A tre anni di distanza, laha avuto la risposta che si augurava da tempo. Secondo quanto riportato dal New York Times, la contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessaed a tre delle sue figlie quasi 30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Morte #Bryant, foto shock incidente: poliziotti condannati a risarcire la famiglia, 30 milioni di dollari - ishardwy : RT @ultimoranet: Morte di Kobe Bryant, la contea di Los Angeles accetta di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie un risarcimento… - GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: Morte di Kobe Bryant, la contea di Los Angeles accetta di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie un risarcimento… - ultimoranet : Morte di Kobe Bryant, la contea di Los Angeles accetta di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie un risar… - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Morte Kobe Bryant, a vedova e figlia 30 mln per le foto shock #KobeBryant #1marzo -

Bryant, la battaglia della moglie per le foto dell'incidente . FotoBryant, dopo la vittoria arriva l'accordo con la Contea . L'avvocato di Vanessa: "Speriamo che questa pratica ...... la star del basketBryant , e una delle loro figlie, insieme ad altre sette persone. Lo scrive il New York Times. Totti - Ilary, salta l'accordo per la separazione consensuale: sarà scontro in ...... moglie die mamma di Gianna Bryant (entrambi scomparsi tragicamente nel gennaio 2020 a seguito di un incidente in elicottero), contro chi aveva diffuso nelle ore successive alladei ...

Morte Kobe Bryant, a vedova e figlia 30 mln per le foto shock TGCOM

Le immagini dell'incidente furono condivise da alcuni poliziotti e pompieri: la condanna della contea di Los Angeles ...La contea di Los Angeles ha raggiunto un accordo con la vedova e le figlie dell'ex star del basket: ecco quanto dovrà pagare a causa delle immagini condivise da alcuni poliziotti e pompieri dopo il fa ...