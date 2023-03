Morte Kobe Bryant, alla famiglia 30 mln per le foto shock (Di mercoledì 1 marzo 2023) Morte Kobe Bryant, la contea di Los Angeles pagherà 30 milioni di dollari per le immagini dell’incidente condivise da poliziotti e pompieri Per le foto shock della Morte di Kobe Bryant, la contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie quasi 30 milioni di dollari. Con il pagamento dei 30 milioni si chiude il contenzioso su potenziali rivendicazioni legate alla condivisione delle foto dell’incidente in elicottero avvenuto nel gennaio 2020 nella zona compresa tra Las Virgenes Road e Willow Glen Street poco prima delle 10 del mattino, dove perverso la vita la star del basket e una delle figlie, insieme ad altre sette persone. Secondo alcune testimonianze, ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023), la contea di Los Angeles pagherà 30 milioni di dollari per le immagini dell’incidente condivise da poliziotti e pompieri Per ledelladi, la contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessae a tre delle sue figlie quasi 30 milioni di dollari. Con il pagamento dei 30 milioni si chiude il contenzioso su potenziali rivendicazioni legatecondivisione delledell’incidente in elicottero avvenuto nel gennaio 2020 nella zona compresa tra Las Virgenes Road e Willow Glen Street poco prima delle 10 del mattino, dove perverso la vita la star del basket e una delle figlie, insieme ad altre sette persone. Secondo alcune testimonianze, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Morte #KobeBryant, la contea di #LosAngeles pagherà 30 milioni di dollari per le immagini dell’incidente condivise… - paolochiariello : #Juorno #foto shock della morte di #kobebryant e figlia nell’#incidente aereo: alla vedova e alle figlie 30 mln di… - BinaryOptionEU : RT 'Morte Kobe Bryant: alla famiglia 29 milioni di risarcimento per foto shock. - FrancoScarsell2 : Per le foto shock della morte di Kobe Bryant,la contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a 3… - vivereitalia : Morte Kobe Bryant, alla famiglia 29 milioni di risarcimento per foto shock -