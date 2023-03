Morte improvvisa per Michele Naspi | il popolare tiktoker aveva 39 anni | l’ultimo video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È mortomente a 39Rossiniello, ilnoto con il nikname ‘Il’. Dal suo approdo su TikTokconquistato con la sua ironia centinaia di migliaia di follower. LEGGI ANCHE Morto d'infarto Omar Palermo: era diventato una star di Youtube per le sue "abbuffate" () "Ha ucciso e nascosto i genitori". Chi è Benno Neumair, personal trainer di Bolzano e star di youtube () Proprio gli utenti Social hanno sommerso da ieri con commenti di commozione i suoi, ultimo dei quali pubblicato sui social il 27 febbraio. Nella clipsi preparava un panino e diceva: “Voglio stare bene con me stesso. Voglio essere solo felice in questo periodo“. ...