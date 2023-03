Morde il palloncino e gli esplode in bocca | Tragica morte per un bimbo di 7 anni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessandro, bambino di soli 7 anni affetto da sindrome di Down, è morto dopo lo scoppio del palloncino con cui stava giocando. Molto spesso viene raccomandato ai genitori di fare molta attenzione ai giochi che utilizzano i loro piccoli, dato che basta davvero un attimo per fare in modo che la situazione diventi molto seria o L'articolo Morde il palloncino e gli esplode in bocca Tragica morte per un bimbo di 7 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessandro, bambino di soli 7affetto da sindrome di Down, è morto dopo lo scoppio delcon cui stava giocando. Molto spesso viene raccomandato ai genitori di fare molta attenzione ai giochi che utilizzano i loro piccoli, dato che basta davvero un attimo per fare in modo che la situazione diventi molto seria o L'articoloile gliinper undi 7NewNotizie.it.

