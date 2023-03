Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - FBiasin : Inter-Napoli 1-0 ?? Monza-Inter 2-2 Milan-Inter 0-3 ?? Inter-Empoli 0-1 Inter-Milan 1-0 ?? Samp-Inter 0-0 Inter-Por… - monza_news : Serie A, Monza - Empoli: è Feliciani l'arbitro designato per la sfida contro i toscani - sportli26181512 : Monza-Empoli: i 6 arbitri: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V… - MaLoWriter : Ecco la classifica se premiassimo chi crea + occasioni da gol: Napoli 59 Juventus 51 Milan 51 Roma 45 Inter 45 Fior… -

Le designazioni arbitrali per la 25giornata NAPOLI - LAZIO (Venerdì 3 marzo, 20.45) Arbitro: PAIRETTO Assistenti: LOMBARDO " ROSSI C. IV uomo: ORSATO VAR: CHIFFI AVAR: MARINELLI(Sabato 4 marzo, 15) Arbitro: FELICIANI Assistenti: MELI " PERETTI IV uomo: MIELE G. VAR: ABBATTISTA AVAR: GUIDA ATALANTA - UDINESE (Sabato 4 marzo, 18) Arbitro: GHERSINI Assistenti: DI ...SERIE A - 25GIORNATA - 05/03Napoli - Lazio (03/03, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino(04/03, ore 15) arbitro: Feliciani di Teramo Atalanta - Udinese (04/03, ore 18) arbitro: ...Iv: Orsato Var: Chiffi Avar: Marinellisabato 04/03 H. 15.00 Feliciani Meli - Peretti Iv: Miele G. Var: Abbattista Avar: guida Atalanta - Udinese sabato 04/03 H. 18.00 Ghersini Di ...

Sarà il Sig. Feliciani di Teramo l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma sabato pomeriggio a Monza. Il fischietto abruzzese ha esordito in serie A in questa stagion ...Le pagelle dei direttori di gara della 24ª giornata di Serie A: dal mancato rigore di Orsato in Bologna-Inter alla gestione di Ayroldi ...