Montesacro | accampamenti sotto le case | “Situazione fuori controllo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel giro di qualche anno sono spuntati diversinella zona dile, vicino le stazioni della metro, all’interno di riserve naturali oi viadotti. Roghi tossici e discariche a cielo aperto contornano questi campi ormai diventati vere e proprie baraccopoli. Anche dopo diverse denunce dei residenti, nessuno sgombero. Sui social è un continuo tam tam di segnalazioni, soprattutto nella zona di Conca D’oro. I residenti di questa area infatti hanno lanciato anche una raccolta firme che sta raggiungendo in queste ore le 1000 persone. Conca d’oro e la raccolta firme In questo quartiere purtroppo larisulta essere assai complicata per via di diversi. Il più emblematico in quanto al didelle ...