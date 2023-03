Monguzzi (Verdi): «Sicuro che Schlein interverrà contro lo stadio del Milan a La Maura» (Di mercoledì 1 marzo 2023) La questione nuovo stadio di Inter e Milan è tornata alla ribalta e sta infuocando la cronaca sportiva, ma anche politica, da almeno 24 ore, cioè da quando Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, hanno ribadito al sindaco di Milano, Beppe Sala, la possibilità di lasciare entrambe l’area di San L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) La questione nuovodi Inter eè tornata alla ribalta e sta infuocando la cronaca sportiva, ma anche politica, da almeno 24 ore, cioè da quando Paolo Scaroni, presidente del, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, hanno ribadito al sindaco dio, Beppe Sala, la possibilità di lasciare entrambe l’area di San L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

