Mondiali di Snowboard | Visintin splendido nella Big Final | è bronzo

Omar Visintin non vuole ancora smettere di stupire. Il veterano azzurro, già terzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, ha conquistato la medaglia di bronzo anche ai Mondiali di Bakuriani (Georgia) nella gara maschile di Snowboard cross. L'altoatesino ha mostrato una splendida condizione nel suo intero cammino verso la Big Final. Qui è partito nelle retrovie ma è riuscito abilmente ad approfittare della caduta dell'austriaco Alessandro Haemmerle per garantirsi un meritato terzo gradino del podio. Oro per l'altro austriaco Jacob Dusek, che sul filo di lana ha beffato il tedesco Martin Noerl (argento). Per Visintin si tratta del primo podio iridato a livello individuale dopo l'argento ottenuto nella gara a squadre di Park City 2019.

