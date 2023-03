Moldavia, sale la tensioni per l’attacco filorusso ai palazzi del governo (Di mercoledì 1 marzo 2023) . Si temono nuovi tentativi di attaccare le istituzioni È sempre più tesa la situazione politica in Moldavia. Nelle ultime due settimane si sono succedute due manifestazioni antigovernative del partito filorusso Sor a Chisinau, la capitale del paese. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del governo di Maia Sandu ed elezioni anticipate. La scorsa notte, nella capitale della Moldavia è stato sventato un attacco di manifestanti filorussi ai palazzi del governo. “Il governo deve pagare le bollette delle persone che sono aumentate più volte per colpa delle autorità. Chiediamo anche che venga osservata la neutralità, come è scritto nella costituzione, in modo che il nostro Paese non sia trascinato in operazioni di guerra” ha dichiarato Vadim Fotescu, un parlamentare di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) . Si temono nuovi tentativi di attaccare le istituzioni È sempre più tesa la situazione politica in. Nelle ultime due settimane si sono succedute due manifestazioni antigovernative del partitoSor a Chisinau, la capitale del paese. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni deldi Maia Sandu ed elezioni anticipate. La scorsa notte, nella capitale dellaè stato sventato un attacco di manifestanti filorussi aidel. “Ildeve pagare le bollette delle persone che sono aumentate più volte per colpa delle autorità. Chiediamo anche che venga osservata la neutralità, come è scritto nella costituzione, in modo che il nostro Paese non sia trascinato in operazioni di guerra” ha dichiarato Vadim Fotescu, un parlamentare di ...

