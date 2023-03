Moldavia: sale la tensione per cortei filorussi, tentano irruzione anche a sede del governo (Di mercoledì 1 marzo 2023) sale la tensione in Moldavia. Centinaia di manifestanti del partito filorusso dell'oligarca Ilan Shor sono scesi in piazza nella capitale Chisinau chiedendo le dimissioni della presidente Maia Sandu e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 marzo 2023)lain. Centinaia di manifestanti del partito filorusso dell'oligarca Ilan Shor sono scesi in piazza nella capitale Chisinau chiedendo le dimissioni della presidente Maia Sandu e ...

