Moldavia: partito filo-russo fomenta proteste anti-governative (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un partito filo-russo ha fomentato proteste anti-governative nella capitale della Moldavia, Chi?in?u, mentre la Russia continua a intromettersi nella politica del paese. Il governo moldavo, guidato dalla presidente Maia Sandu, è sempre più orientato verso l’Occidente. Moldavia: partito filo-russo fomenta proteste La Russia sta fomentando disordini sociali in Moldavia. Centinaia di manifestanti del partito filo-russo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 marzo 2023) Unhatonella capitale della, Chi?in?u, mentre la Russia continua a intromettersi nella politica del paese. Il governo moldavo, guidato dalla presidente Maia Sandu, è sempre più orientato verso l’Occidente.La Russia stando disordini sociali in. Centinaia di manifestdel

