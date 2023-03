Moldavia, i filorussi provano a entrare nella sede del governo. Il voto in Finlandia per accelerare ingresso nella Nato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Centinaia di manifestanti filorussi sono scesi in piazza a Chisinau, la capitale della Moldavia, per chiedere le dimissioni del governo Sandu e le elezioni anticipate. Attimi di panico quando una parte cel corteo ha tentato di fare irruzione nella sede del governo. La polizia è riuscita a fermarli mentre si dirigevano verso il Municipio. Alcuni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Centinaia di manifestantisono scesi in piazza a Chisinau, la capitale della, per chiedere le dimissioni delSandu e le elezioni anticipate. Attimi di panico quando una parte cel corteo ha tentato di fare irruzionedel. La polizia è riuscita a fermarli mentre si dirigevano verso il Municipio. Alcuni L'articolo proviene da Inews24.it.

