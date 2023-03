Moggi sulla Juventus: “Giocato un buon secondo tempo contro il Torino, Roma trasferta difficile” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Luciano Moggi ha parlato a Radio BiancoNera dei temi più attuali in casa Juventus: “Ieri la Juventus ha sofferto nel primo e Giocato meglio nel secondo tempo, è stata un’ottima vittoria. La trasferta di Roma sarà molto complicata. Bisogna continuare a vincere per avvicinarsi al sesto posto. I 50 punti che abbiamo sono ipotetici, aspettiamo sviluppi della vicenda. Di Maria in crescita costante, Pogba ci darà una mano. Moggi ha poi concluso tornando sul caso plusvalenze: “Le plusvalenze sonoo ammesse, la Juventus non le può fare perché è una società quotata in borsa. La Consob, infatti, ha giustamente avvertito la procura. I punti di penalizzazione riguardanti le plusvalenze secondo me potrebbero essere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lucianoha parlato a Radio BiancoNera dei temi più attuali in casa: “Ieri laha sofferto nel primo emeglio nel, è stata un’ottima vittoria. Ladisarà molto complicata. Bisogna continuare a vincere per avvicinarsi al sesto posto. I 50 punti che abbiamo sono ipotetici, aspettiamo sviluppi della vicenda. Di Maria in crescita costante, Pogba ci darà una mano.ha poi concluso tornando sul caso plusvalenze: “Le plusvalenze sonoo ammesse, lanon le può fare perché è una società quotata in borsa. La Consob, infatti, ha giustamente avvertito la procura. I punti di penalizzazione riguardanti le plusvalenzeme potrebbero essere ...

