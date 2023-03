Moggi | “Juve | i punti di penalizzazione possono essere revocati” Ma l’ex Dg dimentica un particolare

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lucianoai microfoni di RadioBianconera, parla dellainflitta allae alimenta speranze nei tifosintini. Lucianodirettore generale dellantus, ha commentato la situazione attuale della squadra bianconera riguardo alladi 15in classifica a causa della questione plusvalenze. In un’intervista a Radio BiancoNera,ha affermato che, nonostante lantus sia quotata in borsa e non possa fare plusvalenze, quest’aspetto non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha fatto bene a segnalare la situazione alla procura. Penso che le plusvalenze siano ammesse, lantus non potrebbe farle perché quotata in borsa ...