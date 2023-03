Modena-Ascoli, strappo muscolare per l’arbitro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Situazione particolare in Modena-Ascoli di Serie B, l’arbitro Gariglio si è infortunato e al suo posto è entrato il quarto uomo Situazione particolare in Modena-Ascoli di Serie B, l’arbitro Gariglio si è infortunato e al suo posto è entrato il quarto uomo. E’ successo in pieno recupero del primo tempo, al suo posto Ceriello all’esordio assoluto in cadetteria e recupero di 6? per questa interruzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Situazione particolare indi Serie B,Gariglio si è infortunato e al suo posto è entrato il quarto uomo Situazione particolare indi Serie B,Gariglio si è infortunato e al suo posto è entrato il quarto uomo. E’ successo in pieno recupero del primo tempo, al suo posto Ceriello all’esordio assoluto in cadetteria e recupero di 6? per questa interruzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

