Modena-Ascoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il turno infrasettimanale della Serie B vede contrapposte Modena e Ascoli. In classifica le due squadre sono separate da appena due punti e, pertanto, la sfida si prospetta molto combattuta. Entrambe faranno di tutto per tornare al successo e incamerare punti importanti per centrare la salvezza il prima possibile. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Modena-Ascoli, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B. Il Modena è reduce dalla sconfitta con la Reggina per 2-1, battuta d’arresto arrivata dopo due vittorie consecutive. I Canarini, nonostante siano neopromossi, stanno disputando un ottimo campionato tanto che potrebbero ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Infatti, i gialloblù attualmente occupano la decima posizione ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il turno infrasettimanale della Serie B vede contrapposte. In classifica le due squadre sono separate da appena due punti e, pertanto, la sfida si prospetta molto combattuta. Entrambe faranno di tutto per tornare al successo e incamerare punti importanti per centrare la salvezza il prima possibile. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B. Ilè reduce dalla sconfitta con la Reggina per 2-1, battuta d’arresto arrivata dopo due vittorie consecutive. I Canarini, nonostante siano neopromossi, stanno disputando un ottimo campionato tanto che potrebbero ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Infatti, i gialloblù attualmente occupano la decima posizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RIZIN39_JP_FANS : ?????????????? ?????????????? ???????????? ???????? English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella… - RIZIN39_JP_FANS : English Premier League 2023 English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, formazioni ufficiali: da Bari-Venezia a Modena-Ascoli - Mediagol : Serie B, formazioni ufficiali: da Bari-Venezia a Modena-Ascoli - CalcioTutti : Serie B ?????? | Fecha 27 ? 16:30 Horas ???? Modena ??? Ascoli ?? Alberto Braglia #SerieB #SerieBKT #Modena… -