Modena-Ascoli, le formazioni ufficiali: confermato Bonfanti, c'è Gondo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Poli; Giovannini; Bonfanti, Falcinelli. Allenatore: Tesser. Ascoli (4... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023)(4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Poli; Giovannini;, Falcinelli. Allenatore: Tesser.(4...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioTutti : Serie B ?????? | Fecha 27 ? 16:30 Horas ???? Modena ??? Ascoli ?? Alberto Braglia #SerieB #SerieBKT #Modena… - MondolPu : RT @awardtat: English Premier League 2023 English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella vs Brescia… - lufcfs : RT @awardtat: English Premier League 2023 English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella vs Brescia… - eplaitlive : RT @awardtat: English Premier League 2023 English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella vs Brescia… -