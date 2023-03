Modena-Ascoli: i convocati (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono 22 i calciatori convocati da Attilio Tesser per Modena-Ascoli, gara valida per la 27^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma oggi, mercoledì 1 marzo 2023, allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 20,30. Indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Davide Diaw (trauma distorsivo ginocchio destro), Gabriele Ferrarini (trauma distorsivo ginocchio sinistro), Artur Ionita (trauma distorsivo ginocchio destro) e Giorgio Cittadini (lesione di primo grado bicipite femorale gamba sinistra). PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 24 Poli, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono 22 i calciatorida Attilio Tesser per, gara valida per la 27^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma oggi, mercoledì 1 marzo 2023, allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 20,30. Indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Davide Diaw (trauma distorsivo ginocchio destro), Gabriele Ferrarini (trauma distorsivo ginocchio sinistro), Artur Ionita (trauma distorsivo ginocchio destro) e Giorgio Cittadini (lesione di primo grado bicipite femorale gamba sinistra). PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 24 Poli, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 ...

