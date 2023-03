Mobilità Roma – Segnalini | “Conclusi lavori in Viale Tiziano e via Flaminia | segnaletica più luminosa” 

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È stato completato il rifacimento die viafino a Piazza delle Belle Arti nel Municipio II, dove oltre 1,8 chilometri di strada sono stati completamente riqualificati. Isono stati eseguiti dal Dipartimento Csimu in più fasi, a partire dalla fine del ‘22, per ripavimentare un tratto della viabilità principale fondamentale e molto trafficato. Il cantiere ha interessato anche la pulizia delle caditoie e il ripristino dellaorizzontale, eseguita con materiali che garantiscono una elevata visibilità. “Procediamo spediti con idi riqualificazione della Grande viabilità della Capitale. In tutti i Municipi distiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle nostre strade, avendo cura di ...

... daremo avvio a breve al rifacimento di altre importanti arterie della città come ad esempio via Isacco Newton" , commenta l'assessore ai lavori pubblici diCapitale Ornella Segnalini .