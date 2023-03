Mobilità docenti e Ata 2023 | ecco le date | 6-21 marzo insegnanti | 17 marzo-3 aprile personale tecnico-amministrativo

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In arrivo le ordinanze ministeriali per la domanda didelscolastico per il-24. Ilinvia le domande di trasferimento e di passaggio, corredalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione. L'articolo .