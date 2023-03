Mobilità docenti e Ata 2023, ci siamo: a breve ordinanza. Riunione in corso, a seguire news e approfondimenti in diretta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca pochissimo alla pubblicazione dell'ordinanza relativa alla Mobilità del personale scolastico. Nelle prossime ore sapremo cosa è stato deciso riguardo i vincoli di permanenza sulla stessa sede per gli insegnanti assunti l'anno precedente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca pochissimo alla pubblicazione dell'relativa alladel personale scolastico. Nelle prossime ore sapremo cosa è stato deciso riguardo i vincoli di permanenza sulla stessa sede per gli insegnanti assunti l'anno precedente. L'articolo .

