Mobilità docenti, chi può presentare domanda per il 2023/24 e chi è bloccato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mobilità dei docenti di ruolo per l'anno scolastico 2023/24: definite le regole che nei prossimi giorni saranno inserite nell'Ordinanza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a pubblicare. Rimane aperta la domanda dei neoassunti 2022/23, che potranno presentare istanza con riserva in attesa di un provvedimento legislativo che legittimi il movimento. Una scheda UIL ci illustra in sintesi chi può presentare domanda e chi invece è bloccato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023)deidi ruolo per l'anno scolastico/24: definite le regole che nei prossimi giorni saranno inserite nell'Ordinanza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a pubblicare. Rimane aperta ladei neoassunti 2022/23, che potrannoistanza con riserva in attesa di un provvedimento legislativo che legittimi il movimento. Una scheda UIL ci illustra in sintesi chi puòe chi invece è. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti, chi può presentare domanda per il 2023/24 e chi è bloccato - inf_scuola : Mobilità Scuola A.s. 2023/24, le date per i docenti, ATA ed educatori - AlanElettronico : Stanno per uscire le ordinanze per la mobilità dei docenti e ancora una volta il governo vuole confermare gli assur… - zazoomblog : Mobilità docenti e Ata 2023 le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) [DIRETTA Giove… - orizzontescuola : Mobilità docenti e Ata 2023, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) [DIRETTA Giov… -