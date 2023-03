Mixer | Minoli riporta in onda i ‘faccia a faccia’ con De Mita | Scalfari | Falcão | Biagi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) I ”faccia a faccia” con Ciriaco De, Eugenio, Paulo Robertoed Enzo, e l’indagine di Paolo Guzzanti e Cinzia TH Torrini sullo spaccio di droga a Napoli. Momenti che Giovanniripropone nel suo ”. Vent’anni di televisione”, indomani, giovedì 2 marzo, in secserata su Rai 3 e mercoledì 8 marzo in prima serata su Rai Storia. Il viaggio retrospettivo nel suo rotocalco d’attualità si apre con il “faccia a faccia” del 1984 con Ciriaco De, in cui il segretario della Dc si racconta fra pubblico e privato riflettendo sulla Democrazia Cristiana, e sulla recente sconfitta elettorale, e affrontando il rapporto col padre, con Craxi e Berlinguer, accanto a un serafico botta e risposta a distanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LILIANALONGOBAR : @TvTalk_Rai Minoli a Mixer ha intervistato Craxi e Berlinguer - Fiammy71 : @crazy_cisco E pensare che proprio ieri sera tardi, Minoli aveva tirato fuori dai suoi archivi Mixer un 'intervista… - MarilenaRispol1 : @Antonio79B Un grande innovatore.Ieri sera lo abbiamo rivisto a #Mixer di Minoli. - stesecci88 : RT @RaiTre: Nel 1983 Giovanni Minoli affronta il dramma della Palestina nelle interviste con l'allora Primo Ministro d’Israele Yitzhak Sham… - MinervaElenaGl2 : RT @RaiTre: Nel 1983 Giovanni Minoli affronta il dramma della Palestina nelle interviste con l'allora Primo Ministro d’Israele Yitzhak Sham… -

Decide poi di intraprendere la carriera nel mondo del giornalismo, iniziando nel 1988 una collaborazione con Giovanninella redazione del programma. Compagna, figli e vita privata Il ...Questa però non è la sua strada: decide di dedicarsi al giornalismo e nel 1988 inizia a collaborare nel programma ideato da Giovanni, e da lì inizia la sua ascesa nel mondo dell'...Senza scordare Giovanni, 77 anni, ancora sulla cresta dell'onda con la rievocazione e attualizzazione dei suoi programmi storici,e La Storia siamo noi , sia in video che in radio. E ...

Mixer, Minoli riporta in onda i 'faccia a faccia' con De Mita, Scalfari ... Il Denaro

Doveva essere il grande ritorno di Giovanni Minoli in Rai. Per lo meno in video, perché in radio era già tornato, con un suo programma, nonostante il contenzioso in corso per i diritti della “Storia s ...Nel periodo storico in cui scoppiò lo scandalo della P2, Giovanni Minoli intervista alcuni dei protagonisti di quella stagione, tra cui Maurizio Costanzo Nel 1979, Maurizio Costanzo aveva diretto ...