Missione strategica di Giorgia Meloni in India: sul tappeto accordi commerciali e difesa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Doppia trasferta asiatica per Giorgia Meloni in India e negli Emirati Arabi per una Missione strategica, soprattutto sul terreno degli accordi commerciali. Domani, 2 marzo, il premier, accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da una delegazione d'affari che il sito del governo Indiano definisce "di alto livello", sarà ricevuta a Nuova Delhi dal primo ministro Narendra Modi. Meloni in trasferta in India e negli Emirati arabi Un faccia a faccia che segue l'incontro avvenuto a novembre scorso a Bali a margine del G20 in Indonesia. L'ultima visita di un premier italiano nella capitale Indiana risale al 2018 con Paolo Gentiloni a capo del governo.

