“Mio marito ucciso dai talebani e ora ho perso due bambine” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Mio marito è stato ucciso dai talebani e io sono dovuta fuggire dall’Afghanistan per proteggere i miei tre figli. Non avrei mai pensato di vedere morire sotto i miei occhi le mie bambine, annegate. A pochi metri dalla costa. E non ho potuto fare niente per salvarle. Sono andate giù, tra le onde. Ho provato a salvarle ma il mare me le ha strappate dalle mani”. Leila non ha più lacrime da versare. E’ ricoverata all’ospedale di Crotone, insieme con il figlio Martim di 10 anni. L’unico dei tre figlio rimasto vivo. Lo tiene stretto e lo abbraccia, lo accarezza. Il piccolo ha gli occhi persi nel vuoto. Le altre due figlie, Mariam di 17 anni e Niyayesh di 7 anni, sono morte all’alba di domenica, inghiottite dalle onde. Ma se il corpo di Mariam è stato trovato e si trova nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Mioè statodaie io sono dovuta fuggire dall’Afghanistan per proteggere i miei tre figli. Non avrei mai pensato di vedere morire sotto i miei occhi le mie, annegate. A pochi metri dalla costa. E non ho potuto fare niente per salvarle. Sono andate giù, tra le onde. Ho provato a salvarle ma il mare me le ha strappate dalle mani”. Leila non ha più lacrime da versare. E’ ricoverata all’ospedale di Crotone, insieme con il figlio Martim di 10 anni. L’unico dei tre figlio rimasto vivo. Lo tiene stretto e lo abbraccia, lo accarezza. Il piccolo ha gli occhi persi nel vuoto. Le altre due figlie, Mariam di 17 anni e Niyayesh di 7 anni, sono morte all’alba di domenica, inghiottite dalle onde. Ma se il corpo di Mariam è stato trovato e si trova nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stazzitta : Io penso che se mi chiedi un selfie davanti alla bara in cui c’è mio marito, poi forse di bare ne servono due. Oltr… - jovj65 : @mullon34 Se questo ritorna a forum non lo guardo più così faccio contento mio marito - zia_mare : >un’ora e mezza di tornanti, (sempre sgocciolando liquido amniotico, che ricordi!) e mio marito che mi molla davant… - sciantokescia : RT @PaolaSimonin: Oggi ex moglie di mio marito deceduta. Mieloma guarito 7 anni fa, medico obbliga siero 3 dosi perché persona fragile. 15… - TV7Benevento : 'Mio marito ucciso dai talebani e ora ho perso due bambine' - -