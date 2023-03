Minore armato di pistola minaccia coetaneo. Denunciato (Di mercoledì 1 marzo 2023) I militari della Stazione Carabinieri di Manduria, coadiuvati dal personale della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto per minaccia aggravata un Minorenne del luogo che, la sera del 25 febbraio 2023, in una delle tante piccole vie del centro cittadino, dopo aver avvicinato due coetanei avrebbe estratto dal giubbino una pistola di colore nero ed avrebbe esploso alcuni colpi in aria; successivamente avrebbe puntato l’arma al petto di uno dei due minori e dopo averlo minacciato si allontanava. Gli accertamenti avviati dai carabinieri hanno consentito di ricostruire l’accaduto e di rinvenire, in una casa abbandonata, l’arma utilizzata: una pistola scacciacani marca Bruni, replica quasi ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 1 marzo 2023) I militari della Stazione Carabinieri di Manduria, coadiuvati dal personale della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per inni di Taranto peraggravata unnne del luogo che, la sera del 25 febbraio 2023, in una delle tante piccole vie del centro cittadino, dopo aver avvicinato due coetanei avrebbe estratto dal giubbino unadi colore nero ed avrebbe esploso alcuni colpi in aria; successivamente avrebbe puntato l’arma al petto di uno dei due minori e dopo averloto si allontanava. Gli accertamenti avviati dai carabinieri hanno consentito di ricostruire l’accaduto e di rinvenire, in una casa abbandonata, l’arma utilizzata: unascacciacani marca Bruni, replica quasi ...

