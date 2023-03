Minaccia il padre per avere soldi, arrestato 35enne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione ed hanno accertato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi al padre e di fronte al suo rifiuto l’aveva Minacciato di morte. Minacce che sono ripetute anche in presenza degli agenti. Un 35enne, già sottoposto alla misura della libertà vigilata con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione ed hanno accertato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto deiale di fronte al suo rifiuto l’avevato di morte. Minacce che sono ripetute anche in presenza degli agenti. Un 35enne, già sottoposto alla misura della libertà vigilata con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è statoper maltrattamenti in famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : I poliziotti hanno notato il 35enne in evidente stato di agitazione ed hanno accertato che, come già successo in sv… - ottopagine : Si scaglia contro il padre e lo minaccia di morte per soldi: arrestato #Nola - morkraserj : perché giustamente chi cazzo è che a 16/17 anni va con la pistola puntata al padre e gli spara perché minaccia il c… - pizzicarella83 : @AngySalemigirl Amo lo sai non l'ho capito neanche io, credo per qualcosa succeda tra di loro (lui e il padre) e no… - desm_ondthegrey : Da essere la minaccia più grande a quello di essere uno dei alleati più fedeli e padre surrogato del figlio del suo… -