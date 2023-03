Minaccia di morte il padre a Nola: arrestato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Minaccia di morte il padre. L’uomo avrebbe chiesto denaro al padre al rifiuto di quest’ultimo partiti i maltrattamenti Minaccia di morte il padre e i familiari. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola eran impegnati in un servizio di controllo del territorio. Su disposizione della Centrale Operativa, hanno eseguito un intervento per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato un uomo in stato di agitazione. Hanno accertato che, come avvenuto già in precedenza, aveva chiesto soldi al padre. Al rifiuto dell’uomo lo ha Minacciato di morte. La fattispecie è avvenuta anche in presenza della Polizia. Hanno così arrestato per maltrattmenti ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)diil. L’uomo avrebbe chiesto denaro alal rifiuto di quest’ultimo partiti i maltrattamentidiile i familiari. Ieri sera gli agenti del Commissariato dieran impegnati in un servizio di controllo del territorio. Su disposizione della Centrale Operativa, hanno eseguito un intervento per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato un uomo in stato di agitazione. Hanno accertato che, come avvenuto già in precedenza, aveva chiesto soldi al. Al rifiuto dell’uomo lo hato di. La fattispecie è avvenuta anche in presenza della Polizia. Hanno cosìper maltrattmenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Minaccia di morte il padre. L’uomo avrebbe chiesto denaro al padre al rifiuto di quest’ultimo partiti i maltrattame… - occhio_notizie : I poliziotti hanno notato il 35enne in evidente stato di agitazione ed hanno accertato che, come già successo in sv… - ottopagine : Si scaglia contro il padre e lo minaccia di morte per soldi: arrestato #Nola - ECircolare : @Fert_Nef @MKuntz_67 A me una tipa disse che io non so amare perché lei morirebbe per chi ama. Io no, poi magari in… - Serenina4 : @terrystrega @Gfviperella Ma che vuoi raccogliere…c’è gente che sta delirando dietro a sto Gf…la follia…gente che m… -