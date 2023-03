Milinkovic, Lazio alla ricerca del Sergente perduto (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA - Ogni Achille ha il suo tallone. Anche Milinkovic è umano. Dopo una settimana di gastroenterite s'è ripresentato in campo svuotato, senza troppe forze. "Ha perso 4 chili in 4 giorni" , la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA - Ogni Achille ha il suo tallone. Ancheè umano. Dopo una settimana di gastroenterite s'è ripresentato in campo svuotato, senza troppe forze. "Ha perso 4 chili in 4 giorni" , la ...

