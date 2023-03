Milano: si finge volontaria di una parrocchia per derubare anziani, arrestata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Il 'pool anti truffe' della procura di Milano, composto da personale della polizia di Stato e della polizia locale di Milano sotto il coordinamento dei magistrati del IV dipartimento, ha dato ieri esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti di una donna italiana di 46 anni pluripregiudicata, accusata di aver commesso un furto presso l'abitazione di due persone anziane. La donna si è presentata a casa delle vittime spiegando di essere volontaria di una parrocchia e con questo pretesto ha iniziato a rovistare all'interno dell'appartamento, sottraendo gioielli e denaro contante, poi si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Il tempestivo intervento degli operatori del pool che, avuta notizia del reato, hanno svolto immediatamente un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. (Adnkronos) - Il 'pool anti truffe' della procura di, composto da personale della polizia di Stato e della polizia locale disotto il coordinamento dei magistrati del IV dipartimento, ha dato ieri esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti di una donna italiana di 46 anni pluripregiudicata, accusata di aver commesso un furto presso l'abitazione di due persone anziane. La donna si è presentata a casa delle vittime spiegando di esseredi unae con questo pretesto ha iniziato a rovistare all'interno dell'appartamento, sottraendo gioielli e denaro contante, poi si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Il tempestivo intervento degli operatori del pool che, avuta notizia del reato, hanno svolto immediatamente un ...

