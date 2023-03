Milan | Thiaw | «Quando ero ragazzino il mio idolo era Yaya Toure»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - ZZiliani : Credo che il Milan con la difesa a tre #Kalulu, #Tomori e #Thiaw, aggressivi, forti nell'anticipo e fisicamente for… - CalcioNews24 : Gli idoli di #Thiaw - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Thiaw: 'L'idolo rossonero è Ronaldinho, da piccolo ammiravo Yaya Tourè' -

Il difensore delha parlato ai canali social del club rossonero. Il classe 2001 tedesco, esploso nell'inizio del 2023 e diventato titolare inamovibile dell'undici titolare di Pioli, ha raccontato dei suoi ......del "nuovo". Pioli ha varato la difesa a tre e lui si è preso il posto centrale, scalzando Tomori sul lato sinistro dopo una serie di belle prestazioni. Insomma, promosso. Numerigioca ...L'inserimento diha permesso aldi blindare la propria porta ma è servito il gol del solito Giroud per tornare ad esultare dopo un mese di umiliazioni. La prima vittoria, contro il Torino,...

TMW - Botman al Newcastle, lo Schalke che abbassa il prezzo: così il Milan ha preso Thiaw Milan News

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In queste settimane la difesa del Milan si è rivelata la vera arma in più dei rossoneri e lo sarà anche per il futuro ...