(Di mercoledì 1 marzo 2023) Malick, difensore del, ha parlato della sua vita, delle passioni, e dei suoi momenti in rossonero. Ecco le sue parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Duelli, uno contro uno, passaggi: la sorpresa #Thiaw spiegata dai dati - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, #Thiaw: 'Il mio idolo calcistico era Yaya Touré' #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, #Thiaw: 'Il mio idolo calcistico era Yaya Touré' #SempreMilan -

Malick, difensore del, ha parlato ai canali social rossoneri del suo idolo di quando era bambino. Le dichiarazioni Malick, difensore del, ha parlato ai canali social rossoneri del suo ...Il difensore delha parlato ai canali social del club rossonero. Il classe 2001 tedesco, esploso nell'inizio del 2023 e diventato titolare inamovibile dell'undici titolare di Pioli, ha raccontato dei suoi ......del "nuovo". Pioli ha varato la difesa a tre e lui si è preso il posto centrale, scalzando Tomori sul lato sinistro dopo una serie di belle prestazioni. Insomma, promosso. Numerigioca ...

Duelli, uno contro uno, passaggi: la sorpresa Thiaw spiegata dai dati La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In queste settimane la difesa del Milan si è rivelata la vera arma in più dei rossoneri e lo sarà anche per il futuro ...