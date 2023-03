Milan, Sala ha già incontrato Cardinale: le ultime sul nuovo stadio – Sky (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come da programma, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato nel tardo pomeriggio Gerry Cardinale e Giorgio Furlani per ricevere ulteriori informazioni in merito al discorso nuovo stadio. Ecco le ultime notizie secondo quanto riscostruito da Sky Sport. INCONTRO TERMINATO – È durato poco meno di mezz’ora l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e Gerry Cardinale, per discutere ancora sul tema caldo dello stadio dopo la comunicazione inaspettata ieri del presidente Paolo Scaroni riguardo l’interesse nel voler realizzare il nuovo stadio in autonomia in zona La Maura, a Milano. Dopodiché, parte della dirigenza del Milan si è spostata a Palazzo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come da programma, il sindaco dio Giuseppehanel tardo pomeriggio Gerrye Giorgio Furlani per ricevere ulteriori informazioni in merito al discorso. Ecco lenotizie secondo quanto riscostruito da Sky Sport. INCONTRO TERMINATO – È durato poco meno di mezz’ora l’incontro tra il sindaco Giuseppee Gerry, per discutere ancora sul tema caldo dellodopo la comunicazione inaspettata ieri del presidente Paolo Scaroni riguardo l’interesse nel voler realizzare ilin autonomia in zona La Maura, ao. Dopodiché, parte della dirigenza delsi è spostata a Palazzo ...

