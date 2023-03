Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milan, rientra Calabria, il nuovo capitano. E può giocare anche da centrale #SerieA - Gazzetta_it : #Milan, rientra Calabria, il nuovo capitano. E può giocare anche da centrale #SerieA - sportli26181512 : Milan, rientra Calabria, il nuovo capitano. E può giocare anche da centrale: Milan, rientra Calabria, il nuovo capi… - saltori_michele : @FedericoSaltato @Spina14_acm Magari prendono Aubameyang che rientra nella lista Milan con aggiunta di Colombo avremmo così 2 posti in più. - RadioRossonera : Oggi a Milanello ci sarà anche Davide #Calabria ???? Occhio perché per la @Gazzetta_it potrebbe rientrare nelle rot… -

Il capitano è un altro pezzetto del mosaicoche torna al suo posto: non gioca dal 10 febbraio,- Torino 1 - 0, e in gruppo ha la sua importanza. Neldi Pioli è un titolare e ...Con i viola dovrebbero tornare a disposizione Florenzi, Calabria e ...Commenta per primo Franck Kessié è uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato del Barcellona . L'ivoriano nonpiù nei piani di Xavi. Secondo Fichajes , l'exè nel mirino del Tottenham . Il suo valore di mercato è 30 milioni di euro.

Milan, rientra Calabria, il nuovo capitano. E può giocare anche da centrale La Gazzetta dello Sport

L'azzurro sta per tornare in gruppo: ottimismo per Firenze. Nella squadra attuale potrebbe trovare spazio nella difesa a tre ...