Milan, problemi per Leao: dal rinnovo all'assenza del gol (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rafael Leao sta attraversando un periodo difficile con la maglia del Milan dentro e fuori dal campo. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, continua il periodo difficile di Rafael Leao con il Milan. Il portoghese salterà la prossima partita per squalifica. L'esterno non segna da metà gennaio, con otto partite di fila a secco. Inoltre il rinnovo è in stallo: il Milan ha offerto 6,5 milioni a mezzo a stagione fino al 2027, ma Leao tentenna. La cessione può così diventare un'opzione concreta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

