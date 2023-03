Milan, Leao: «La vittoria dello scudetto è il momento più bello da quando sono qui» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato brevemente ai canali social del club circa il momento più bello da quando è in rossonero Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato brevemente ai canali social del club. PAROLE – «Il mio momento più bello da quando sono al Milan? Il mio primo trofeo, la vittoria dello scudetto è il momento più bello. Il mio idolo rossonero è Maldini, mentre da piccolo guardavo Ronaldinho. Dove ha iniziato a giocare? Attaccante, ero veloce ed il mister mi mise subito davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rafael, attaccante del, ha parlato brevemente ai canali social del club circa ilpiùdaè in rossonero Rafael, attaccante del, ha parlato brevemente ai canali social del club. PAROLE – «Il miopiùdaal? Il mio primo trofeo, laè ilpiù. Il mio idolo rossonero è Maldini, mentre da piccolo guardavo Ronaldinho. Dove ha iniziato a giocare? Attaccante, ero veloce ed il mister mi mise subito davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

