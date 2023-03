Milan, incontro con il sindaco nel pomeriggio per lo stadio (Di mercoledì 1 marzo 2023) incontro nel pomeriggio tra Jerry Cardinale e Giuseppe Sala: al centro del discorso il progetto dello stadio nell’area de La Maura Nuovo incontro tra il sindaco Beppe Sala e il Milan per il progetto stadio nell’area di La Maura: è il primo cittadino Milanese ad annunciarlo. Ecco le sue parole, riportate dall’ANSA. «Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)neltra Jerry Cardinale e Giuseppe Sala: al centro del discorso il progetto dellonell’area de La Maura Nuovotra ilBeppe Sala e ilper il progettonell’area di La Maura: è il primo cittadinoese ad annunciarlo. Ecco le sue parole, riportate dall’ANSA. «Oggiincontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente ilvuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione dele voglio verificarla con la proprietà. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - ADM_assdemxmi : Sala: 'Club via da San Siro? Non è mia sconfitta. Spero l'Inter resti, ma...' - - CalcioNews24 : Milan, incontro con il sindaco nel pomeriggio per lo stadio - jordaoMinelo : RT @CalcioFinanza: Sala: «Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e… - calciomercatoit : ????#Milan - ???Nuovo stadio: previsto incontro #Sala-#Cardinale. Nel frattempo Snaitech, proprietaria del terreno su… -