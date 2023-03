Milan, il sindaco Sala: «Oggi incontro con Cardinale, devo capire…» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto per il nuovo stadio del Milan. Tutti i dettagli Giuseppe Sala, tramite delle parole rilasciate all’Ansa, ha annunciato che nel pomeriggio incontrerà Gerry Cardinale per discutere del nuovo stadio del Milan. Il sindaco del capoluogo lombardo vorrà capire infatti, tramite il proprietario dei rossoneri, le intenzioni per il progetto. PAROLE – «Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Giuseppedio, sul progetto per il nuovo stadio del. Tutti i dettagli Giuseppe, tramite delle parole rilasciate all’Ansa, ha annunciato che nel pomeriggio incontrerà Gerryper discutere del nuovo stadio del. Ildel capoluogo lombardo vorrà capire infatti, tramite il proprietario dei rossoneri, le intenzioni per il progetto. PAROLE – «pomeriggio incontrerò Gerryper capire se veramente ilvuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

