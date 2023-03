Milan, hai visto Nasti? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due gol nel derby, all’89 e al 91’, non si segnano tante volte in una carriera. Ecco perché Nasti può sorridere e... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due gol nel derby, all’89 e al 91’, non si segnano tante volte in una carriera. Ecco perchépuò sorridere e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TommasoMandelli : @divockiano Perché mi hai dovuto ricordare Milan Benevento, che avevo visto allo stadio? - kekkajumped : @cenciobuga no vabbè hai capito fra il Milan una piccola?????? no che ridere dai non ci credo?????? guarda come li fai fu… - Sabatinobenedu1 : @erosazzurro Il Milan il campionato l' ha perso nell' acquisto di Deketelare (35 mnl). Invece il Napoli Si infortu… - DanielsH796 : @NandoPiscopo1 L’anno scorso la semestrale era in utile perché hai venduto Casa Milan, quei soldi in meno gli hai g… - DanielsH796 : @NandoPiscopo1 Non credo perché quest’anno hai la semestrale in utile e non c’è la cessione di Casa Milan, oltre ag… -