Milan, Florenzi: “Ho avuto un infortunio raro, ho pensato di mollare tutto” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ora il peggio è alle spalle ed è tornato anche ad allenarsi con i compagni, ma Alessandro Florenzi non ha nascosto la sofferenza per il grave infortunio al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra. “È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport – ha detto in un’intervista a Carlo Pellegatti nel Q&A di Star Casino Sport -. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati alcuni momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia – la cosa per me più importante – che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”. E sul confronto in Champions League col Tottenham: “I ragazzi all’andata a San Siro hanno fatto una prestazione importante, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ora il peggio è alle spalle ed è tornato anche ad allenarsi con i compagni, ma Alessandronon ha nascosto la sofferenza per il graveal tendine del bicipite femorale della coscia sinistra. “È unche difficilmente si vede in questo sport – ha detto in un’intervista a Carlo Pellegatti nel Q&A di Star Casino Sport -. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati alcuni momenti in cui volevo: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia – la cosa per me più importante – che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”. E sul confronto in Champions League col Tottenham: “I ragazzi all’andata a San Siro hanno fatto una prestazione importante, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Ottime notizie per #Maignan, oggi tutto in gruppo. Anche #Florenzi oggi in gruppo, #Bennacer e #Calabria personalizzato sul campo #Milan - AntoVitiello : #Maignan e #Florenzi prima parte in gruppo poi lavoro personalizzato. #Bennacer e #Calabria lavoro personalizzato sul campo #Milan - sportface2016 : #Milan, #Florenzi: 'Ho avuto un infortunio raro, ho pensato di mollare tutto' - milanmagazine_ : MILAN - Florenzi: 'Tottenham? All'andata partita sontuosa, dobbiamo impegnarci ancor di più' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Florenzi: 'Tottenham? All'andata partita sontuosa, dobbiamo impegnarci ancor di più' -