Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, Di Canio non ha dubbi: 'Non c'è paragone tra #Leao e #Osimhen' #SempreMilan - MarekNapoli : RT @cn1926it: #DiCanio sbotta: “Come fate a paragonare #Leao a #Osimhen?” - SportdelSud : ???? Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha fatto un confronto tra l'attaccante del Napoli Osimhen ed fuoriclas… - cn1926it : #DiCanio sbotta: “Come fate a paragonare #Leao a #Osimhen?” - DavideZancky : @Sergio37075361 @Ibra_official @SkySports Parlato 2 secondi della partita, poi critiche a cascata su CDK e su Leao.… -

...accesso quello che si consuma A Sky Calcio Club dopo il posticipo di domenica 26 febbraio tra... gli ex calciatori Paolo Di, Beppe Bergomi e Luca Marchegiani . I due protagonisti, però, ...Scintille tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini dopo il match- Atalanta, durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club. Il tema della discordia è il possesso ...inattesa tra lo stupore di Di, ......te qui dentro" Ieri sera è andata in scena una lite al club di Caressa dopo il match frae ... Vani i tentativi di Didi fare da paciere. Bucciantini prova a finire: " Lui [Caressa, ndr] non ...