Milan, De Ketelaere primo in Serie A per tocchi in area avversaria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Charles De Ketelaere, centrocampista del Milan, sta deludendo, ma non tutti i numeri sono contro di lui, anzi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Charles De, centrocampista del, sta deludendo, ma non tutti i numeri sono contro di lui, anzi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #DeKetelaere primo in #SerieA per tocchi in area avversaria #SempreMilan - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #DiStefano: '#Milan a Firenze con sguardo alla Champions: arriva la partita più importante degli ultimi quindici anni.… - milansette : Milan, De Ketelaere alla riscossa: il dato che conforta Pioli | Serie A - AJG_Official : I giocatori che nel minor tempo possibile riescono a fare un dribbling, a confronto con i primi 5 di Milan, Napoli… - Fiorentinanews : #DiStefano: '#Milan a Firenze con sguardo alla Champions: arriva la partita più importante degli ultimi quindici an… -